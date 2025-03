Con 129 votos afirmativos, Diputados aprobó el DNU de Milei que habilita un nuevo acuerdo con el FMI

Tanto la Coalición Cívica como la UCR votaron de forma positiva, aunque sus diputados no se privaron de cuestionar a la gestión libertaria. “Lo vamos a ratificar”, dijo Juan Manuel López, jefe de la Coalición Cívica en Diputados sobre el DNU. “No estamos orgullosos de eso”, reconoció.“Como si acá sobrara todo, como si no fueran responsables de nada. No tienen cara señores”, reprochó.