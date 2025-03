Hugo Lobo: “el ska dejó de ser un género popular”

- Me gusta la música en general, de todo, desde jazz, soul, blues, salsa, la cumbia me gusta, me gusta el pop de los 80, me gusta la música mood, el rock británico de los 70, de todo. La verdad que disfruto el hip hop, me gusta, el folclore por supuesto, el tango. Al ser músico uno disfruta de toda la música es como al que le gusta el fútbol y le gusta ver solamente la Premier League y no le gusta ver el fútbol del ascenso; al que le gusta el fútbol le gusta ver todo el fútbol y al que le gusta la música le gusta toda la música o el que se dedica a esto.