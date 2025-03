Comisión de Juicio Político: archivan las denuncias contra Edmundo Jiménez

Al fundamentar la decisión, el legislador Rodolfo Ocaranza explicó que la comisión resolvió rechazar el planteo porque no encuadraba dentro de las causales previstas por la ley de juicio político ni en las motivaciones expuestas en la denuncia. “La presunta incompatibilidad del ministro fiscal para ejercer el comercio no ha sido acreditada. Además, no hay jurisprudencia sostenida a nivel nacional ni provincial. Lo que se prohíbe es el ejercicio de tareas administrativas y directivas en sociedades, no así ser accionista, razón por la cual fue rechazado”, detalló. Ocaranza agregó que “todas las incompatibilidades tienen carácter restrictivo y no pueden ser ampliadas por interpretación de los cuerpos. Nos ajustamos a derecho”. Además, explicó que las causales previstas deben ser de gravedad institucional. “El ministro fiscal no puede estar afiliado ni participar en elecciones de un partido político, no puede ejercer la abogacía en forma privada y tampoco puede desempeñar la docencia a tiempo completo. Ninguna de estas tres situaciones ha sido contemplada en esta presentación”, afirmó.