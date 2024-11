La jueza Ballesteros respondió y la comisión de Juicio Político pasa a resolver

Luego, recordó con detalles el incidente vial sufrido en 2015, cuando todavía se desempeñaba como defensora Oficial del Centro Judicial de Concepción (y en ocasiones, de Monteros). “El accidente de trabajo fue admitido, reconocido y aceptado por la ART y la Comisión Médica N° 1 de Tucumán y la Comisión Médica Central de Buenos Aires”, dijo. Y afirmó que “entre la ART y mi empleador, el Poder Judicial de Tucumán, existió divergencia, ya que el Dr. Oscar Gonza no compartió el alta de la ART y no me permitía reintegrarme al trabajo, y me envió a la comisión médica Nº 1”, añadió. Ballesteros explicó que el accidente derivó en un cuadro de estrés postraumático, y mencionó las conclusiones arribadas por las profesionales que la trataron. “En ningún momento existe la más mínima referencia que dichas afecciones interfieran en modo alguno en mi función intelectual ni en ningún área que pudiera afectar el ejercicio de mis propias funciones”, enfatizó. Ballesteros calificó como “absurdo y desprovisto de todo sostén probatorio lo que sostiene Leiva Haro”. “No sólo no adjunta una sola prueba de la inexistencia de las patologías físicas provocadas por el accidente laboral, sino que también llega incluso a desconocer el procedimiento interno del Poder Judicial respecto de las Altas Médicas de ART”, añadió.