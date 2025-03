Paritarias en Tucumán: estatales priorizan la estabilidad laboral

Prioridades

Tras reunirse con el gobernador, Roberto Orellana y Francisco Arminiana, referentes de UPCN y ATE Salud, dialogaron con la prensa y comentaron que el porcentaje del 10% no conforma a los trabajadores, pero recibieron el mandato de firmar el acuerdo priorizando la estabilidad laboral de los empleados. “A nivel nacional hablan de una inflación que no existe. Dicen un 2%, pero el trabajador va al supermercado y es otra la realidad. Hoy hemos decidido hacer hincapié en la situación, garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores porque estamos viendo que en la Nación están despidiendo gente y acá es otra la situación”, afirmó Arminiana. A la vez, Orellana comentó que el Gobierno se comprometió a modificar la categoría de algunos trabajadores y de esta manera mejorar sus sueldos: “Es un acuerdo que no nos gusta, pero queríamos firmar porque realmente hay muchos contratados y en eso el gobernador se ha comprometido a pasarlos a planta transitoria”.