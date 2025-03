El PE apura la firma de las últimas paritarias

Traspaso a lo privado

Desde el espacio liderado por Ricardo Bussi, destacaron el aumento que recibirán los trabajadores, pero apuntaron al Poder Ejecutivo de ser “el mayor empleador” en la provincia. “Si la gestión del gobernador Jaldo pondría los mismos esfuerzos en fomentar la radicación de capital privado, en pos de un traspaso laboral desde el Estado a la actividad privada, hoy ese ajuste positivo para los trabajadores no sería una carga en impuestos para todos”, deslizaron. Por último, indicaron que se debe fomentar el crecimiento económico, no generando cargas para los administrados. “Total, no la pagás vos”, criticó Bussi.