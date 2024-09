La Provincia cerró subas salariales con todos los gremios, excepto Sitas

El médico señaló que es primordial que se cumpla con el 80% que resta ser abonado en concepto de Ley de Carrera Sanitaria (Nº 9.688) la cual se reformó en julio de 2023. “Eso hace que nuestro salario básico esté tan deprimido y que el sueldo de bolsillo también lo esté. No llegamos a cubrir las necesidades elementales”, expresó. Afirmó que hay personal que no tiene qué cobrar en su cuenta sueldo porque tuvo que recurrir a la tarjeta de crédito o a préstamos para llegar a fin de mes. Afirmó también que cada vez más hay trabajadores que adelantan días de licencia a mediados de mes por no contar con dinero para el transporte, lo cual sobrecarga al resto del personal. Añadió que se ha vuelto una normalidad tener tres o cuatro empleos para poder subsistir. “Sitas es el único gremio provincial que ha decidido no firmar. La Provincia lo tendrá que entender y la población darse cuenta que no hay personal suficiente”, manifestó.