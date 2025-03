Rúcula, lechuga o col rizada ¿cuál es más saludable para agregar a al ensalada?

¿Cuál es la más beneficiosa?

Todas las lechugas, incluidas la rúcula y la kale, son muy saludables. Lo importante es comerlas todos los días y no excluir ninguna de ellas. Como indica David Ruiz al medio citado, "en la mayoría de los casos, la elección de una variedad de lechuga no marcará una diferencia drástica en la salud general. Lo importante debería ser la variedad, es decir, no comer siempre el mismo tipo de lechuga, para poder aportar más vitaminas y más variedad de nutrientes. A nuestra microbiota intestinal le encanta la variedad de alimentos, y si comemos siempre lo mismo perdemos diversidad de bacterias intestinales, y a menos diversidad más enfermedades".