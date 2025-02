Cuántos días a la semana podemos comer pasta para que sea saludable

Por otra parte, la Sociedad Italiana de Nutrición Humana, insiste en que no ocurriría nada si se consume pasta seis días o todos los días de la semana, ya que podemos incluirla como acompañamiento de otras comidas, no solo como ingrediente principal de nuestra recetas. Apuestan también por no superar los 80 gramos de pasta diarios y los 20 gramos si se trata de pasta fresca.