Cayeron las acciones y las reservas del BCRA

Las acciones líderes de la Bolsa porteña cayeron hoy hasta 7,5% en un mercado que sigue a la espera de novedades concretas sobre el acuerdo entre la Argentina y el FMI. El S&P Merval no logra encontrar un piso y este jueves volvió a caer con fuerza, mientras que el riesgo país, medido por la banca JP Morgan, trepó hasta 769 puntos, la mayor marca desde noviembre pasado. Todo en una semana donde la volatilidad fue moneda corriente, con los inversores buscando novedades concretas relacionadas con el acuerdo con el Fondo y el posible relajamiento del cepo cambiario.

Mientras tanto, el Banco Central desaceleró fuerte las compras de divisas, al terminar la jornada con un saldo comprador de apenas U$S 23 millones, un cuarto del volumen de ruedas anteriores. En este escenario, las reservas brutas internacionales cayeron en U$S 138 millones hasta los U$S 28.574 millones, porque el BCRA sigue interviniendo fuerte en el mercado de los dólares financieros para que no se escape la brecha con el oficial.