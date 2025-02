Caso Ballesteros: 12 claves de la destitución de la jueza

Mario Leito: “debería ser un llamado de atención para la Corte”

El legislador Mario Leito, integrante de la Comisión de Juicio Político, destacó que la contundencia de la sentencia de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento fue en línea con la firmeza de las pruebas que se recabaron durante el proceso contra Ballesteros. Remarcó que el comité no juzgó la capacidad de la ahora ex jueza ni ningún hecho delictivo. “Es un juicio político. Nosotros estamos juzgando la conducta que ella tuvo conforme a la denuncia. Han venido los testigos y han ratificado eso. Después, lo demás puede hacerse apreciaciones de carácter político, pero eso ya no nos compete a nosotros. No estamos por ningún revanchismo”, manifestó.