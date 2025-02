Lo que parecía un simple síntoma de menopausia resultó ser mucho más grave: ella vive para contarlo

El tratamiento y la esperanza

A pesar del retraso en la detección, los médicos lograron iniciar un tratamiento efectivo. Willis se sometió a una serie de procedimientos médicos que lograron controlar la enfermedad. “Cuando me dijeron que no era terminal, pensé: ‘Bueno, voy a superar esto’”, recordó. También reflexionó sobre lo que pudo haber pasado si hubiera demorado más tiempo en acudir al especialista: “Si hubiera esperado solo un par de meses más, no creo que estuviera aquí hoy”.