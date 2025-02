Luis Caputo dijo que el acuerdo con el FMI se aprobará en el primer cuatrimestre

Por otra parte, el ministro le respondió a Cristina Kirchner, quien esta mañana confrontó a Milei por el valor del dólar y las últimas expulsiones del Gobierno. Sostuvo que la moneda estadounidense no está atrasada. "Son los mismos economistas que no pegan una desde que anunciamos el programa. En el mundo no hay más que reconocimientos y halagos. Vinieron -ganadores del- premio Nobel a juntarse con nosotros y siempre son elogios", expresó.