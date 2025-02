Cristina Kirchner: “Che Milei, te noto algo nervioso”, escribió en un extenso mensaje

En eso, y con ironía, Cristina Kirchner le recomendó a Milei “buscar mejores argumentos” para rebatir las críticas que le llegan. “Eso que dijiste el lunes en América, ‘noto mucha gente enojada que habla de carry trade y no sabe ni sumar'. Y sí, Milei… ¿Cómo no va a haber muchos enojados? No tienen un mango y saben que tres o cuatro vivos (en realidad son unos cuantos más) se la están llevando toda por la diferencia entre el dólar devaluado a 1% mensual y el peso cobrando intereses a 2,4% mensual. ¿En serio pensás que alguien te puede creer que no hay carry trade?", le achacó