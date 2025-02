Victoria Villarruel respaldó la decisión de Javier Milei de retirar a Argentina de la OMS

En la misma línea que Adorni, la Oficina del Presidente emitió un comunicado y expresó: “Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además, ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países”.