Bullrich habló de las diferencias entre el Gobierno de Macri y el de Milei: "Hoy la decisión es firme"

"Cuando yo era ministra de Seguridad del Gobierno del presidente Macri, presenté un protocolo antipiquetes. El primer día, era el mismo que presenté después. Y lo hice a propósito. El mismo. No le cambié una palabra". "En ese momento, cuando empezó a ser criticado. Miré para alrededor y no tenía a nadie más. Todos se me habían ido", recordó.