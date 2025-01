El PRO criticó al Gobierno por no enviar el Presupuesto a extraordinarias y habló de "falta de vocación de diálogo"

No obstante, luego criticó al Poder Ejecutivo: “Lamentamos que el Gobierno Nacional haya decidido no incluir la discusión del presupuesto 2025 en este período de sesiones extraordinarias”, y señaló que es una herramienta esencial que no solo organiza, proporciona previsión e impone límites, sino que también fomenta el consenso democrático. “Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos. Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta”.