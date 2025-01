El Gobierno abrió la posibilidad de un acuerdo electoral con el PRO, pero puso condiciones

El rumbo claro y el rechazo a la "tibieza"

El diálogo sobre la estrategia electoral de cara al 2025 también incluyó una reflexión sobre el futuro del país. Martín Menem dejó en claro que no hay lugar para "la tibieza" en las elecciones de medio término. "Va a ser una elección donde se va a definir los que apoyan el rumbo del Gobierno y los que no lo apoyan. No va a haber tanto lugar para la tibieza de la avenida del medio. Es un paso adelante o quedarnos con el fracaso del kirchnerismo", analizó, apuntando a la dicotomía entre los que abogan por "una Argentina más libre, con menos Estado y más libertad", y aquellos que representan "el pasado y el fracaso", en alusión a los gobiernos del kirchnerismo.