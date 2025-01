Índice Big Mac: Argentina tiene el segundo combo más caro del mundo

Índice Big Mac comparativo a nivel global

Suiza sigue encabezando a nivel mundial el índice Big Mac, con un costo de U$S 7,92 para el combo. En América Latina, detrás de Uruguay, se encuentran México (U$S 5,56) y Colombia (U$S 4,94). Por su parte, Brasil, afectado por la depreciación histórica del real, registra un precio de U$S 4,49 para la hamburguesa insignia de McDonald’s. Si se toma el precio del dólar "blue", un combo en Argentina cuesta U$S 6,33.