Milei prorrogó el Presupuesto 2023 para el 2025 tras la caída de las negociaciones en el Congreso

Entre los principales puntos que exigían al Ejecutivo, se encontraban: financiamiento por compensación del pacto fiscal del 2017 celebrado entre las provincias y la administración de Cambiemos; coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos durante este año; reducción del aporte realizado por las provincias de los fondos coparticipables por financiamiento a la ex AFIP; eliminación de las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles, según los gobernadores, subejecutados por el Ejecutivo y pasibles de coparticiparlos; y financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas a la nación por encima de los $254 millones asignados.