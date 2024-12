Sandra Mendoza: “Es preocupante entregarle todo a Milei a cambio de nada”

En este esquema, Mendoza volvió a cargar contra el rol que optó el gobernador Osvaldo Jaldo con el gobierno de Javier Milei. “Jaldo no solo es un gobernador dialoguista, es un gobernador que acompaña en todo a Milei y entiendo que tendrá sus ventajas, aunque todavía no se ve reflejado en qué. Puede ser que se refinancie una deuda o lo que sea, pero esto no se tradujo en obras importantes que tienen que venir o que han quedado a medio hacer”, consideró. Y agregó: “es preocupante entregarle todo a cambio de nada porque no es lo lógico”.