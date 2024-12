Javier Milei le dijo a la revista Forbes que se viene un año de “motosierra profunda”

Soy como soy

Ante las consultas por las formas y modales que muchas veces se le cuestionan, el mandatario argentino aseguró que no está dispuesto a cambiar. “A mí me votaron por ser como soy. Yo no soy un engendro del coaching”, dijo y destacó el trabajo de Santiago Caputo, una de las tres puntas del “triángulo de hierro” que conforma la mesa chica del Presidente junto a su hermana Karina Milei: “Una de las cosas por las cuales admiro a Santiago Caputo y por las cuales soy feliz trabajando con él es porque en ningún momento tuvo la osadía de querer cambiarme. No voy a ficcionarme. Yo soy el que soy. Te gusta, bien. ¿No te gusta? No me votes“.