DANA: advertencia climática a los militantes del negacionismo

“La DANA en Valencia es una advertencia. Si no cambiamos nuestra relación con el medio ambiente, estos fenómenos no solo serán más frecuentes, sino que serán aún más destructivos”, advierte Olcina. El desastre que dejó la DANA en Valencia no es solo una tragedia local; es un símbolo de cómo el cambio climático está redefiniendo la vida en el siglo XXI. Negar la realidad del cambio climático no solo es ignorar la ciencia, sino también ignorar las señales que el planeta nos envía constantemente. Cada fenómeno extremo, cada ola de calor, cada inundación es un recordatorio de que el tiempo para actuar se está agotando.