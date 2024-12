VIDEO. “Jorgito” Díaz, influencer solidario en Tucumán: “La misión es ayudar sin juzgar”

Dejar un legado

La gente les comparte historias que necesitan ayuda por mensajes, pero a Jorgito le encanta recorrer las calles en busca de casos. “Me mandan mensajes chicos de 13 y 14 años y me dicen: ‘Mirá, estoy yendo a una plaza a ayudar a la gente’ y eso a mi me encanta”, relata el instagramer. “Quiero que me recuerden como un ejemplo cuando deje este plano terrenal”, indica.