Banco de Alimentos: un encuentro solidario en busca de resolver el problema del hambre

“Esas personas a las que les tocó nacer en la pobreza y que no pueden salir por si solos de este sistema perverso son nuestros vecinos. No todos somos parte del problema, algunos sabemos que no podemos esperar solo la acción del Estado para resolver el problema del hambre, sino que sabemos que en esto se necesita de la colaboración de todos”, señaló -quizás en su frase más importante- Pablo Grandval, el presidente de la fundación Banco de Alimentos que ayer agasajó a los empresarios, funcionarios y donantes de la ONG. También fueron invitados nuevos actores del ámbito público y privado con la esperanza de que se sumen a la iniciativa. Desde el escenario, los coordinadores del evento anunciaron que las donaciones que recibieron anoche permitirán servir 150.000 platos de comida en los comedores. “Los invito a sumar un plato más de comida, la persona que lo reciba seguramente nos devolverá una sociedad mejor. Todo suma”, indicó el presidente.