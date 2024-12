“Paisajes de plastilina”: cómo es la obra de arte más cara del país

En 2019, una instalación de Jorge de la Vega se vendió en la galería Calcaterra a un precio que osciló entre U$S 1,2 millón y U$S 1,3 millón. Aún es un misterio el nombre de su comprador: primero se pensó que fue Juliana Awada; pero la confusión se generó, al parecer, porque pertenecía a su ex marido, Bruno Barbier. No son pocos lo que aseguran que el poderoso empresario Hugo Sigman y su socio Daniel Sielecki fueron los nuevos propietario.