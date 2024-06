Antonio Berni: “Manifestación”, temple sobre arpillera y plastilina

3) “Espectacularización de la pobreza, romantización, esnobeada” son algunas expresiones críticas que en las redes sociales se han viralizado. “Una villa para los que nunca van a pisar una”, dice una usuaria de X a la que no le hace gracia que el público del museo recorra la obra como una pieza más, instagrameable y fuera de su contexto real. “Mirá, Mondongo existe desde hace 25 años -dice Juliana-, y nosotros, cuando trabajamos, abordamos temas que no son fáciles, no son alegres, no son decorativos. Esa es nuestra manera de abordar el arte. Si esto plantea discusiones, debates y preguntas, bienvenidas sean”. En la presentación han sido los propios artistas los que han expresado abiertamente su adhesión a las manifestaciones, a las protestas, en una semana que tuvo distintas protestas.