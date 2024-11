Gobernadores del PRO presionan para destrabar el Presupuesto: "Pedimos el cumplimiento de la ley"

El documento impulsado por los gobernadores del PRO fue publicado tras el pedido a la Casa Rosada, para tener una reunión presencial con Guillermo Francos y Luis Caputo, y así destrabar el Presupuesto 2025. Sin embargo, el Gobierno no quiere avanzar con ese encuentro y asegura no tener intenciones de ceder a reclamos que no sean amigables con el déficit cero que busca.