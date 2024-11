Los desafíos de la inteligencia artificial en el mundo empresarial: “Lo central es la persona”

Llevándolo al ámbito laboral y empresarial, Rossi trazó un paralelismo con lo que fue la creación de la calculadora. “La inteligencia artificial es como una calculadora de palabras, crea algo que no existía”, dijo ante el auditorio. Consignó que a partir de ahora hay personas que podrán usar la IA creativa para resolver un problema y otras que no. “¿Qué estamos esperando para implementar esta revolución? No hay reemplazo de trabajadores, sino que cambió la forma de trabajar”, manifestó.