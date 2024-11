El futuro del trabajo con Inteligencia Artificial:tenía razón Antonio Machado

La respuesta radica en desarrollar y potenciar aquellas habilidades que son inherentemente humanas y que resultan extremadamente difíciles de programar. Todo lo que no sea fácil de sistematizar, como una receta de cocina, es más difícil que un algoritmo lo “aprenda”. Por ejemplo, el lenguaje no verbal y el uso del cuerpo en la comunicación son cruciales en nuestra cultura y la IA está lejísimos de dominarlo. El conocimiento adquirido basado en la experiencia vivida, y generalizable a muchos escenarios, también representa un gran activo. La capacidad de haber transitado situaciones complejas, haber cometido errores y, sobre todo, haber aprendido de ellos, es una ventaja comparativa del trabajador humano. Con el tiempo perderá valor relativo lo enciclopédico y ganará importancia lo tácito. Como dijo el poeta andaluz tan temprano como en 1917: caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar.