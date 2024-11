Cristina Fernández de Kirchner: condenada e inhabilitada, pero en libertad

Desentendimiento

Mientras los magistrados leían la condena en su contra, la flamante titular del Partido Justicialista (PJ) participó de una actividad política en el partido bonaerense de Moreno. “Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron en Comodoro Py”, señaló la expresidenta en el acto que encabezó junto a un centenar de mujeres.