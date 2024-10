Bizcochuelo de banana saludable: sin harinas, sin gluten y listo en cinco minutos

Podemos hacer nuestras mañanas más sencillas y a la vez más emocionantes con esta fácil receta de bizcochuelo de banana. La preparación es perfecta para realizar cuando no tenemos mucho tiempo, por lo que es un postre ideal para incorporar como desayuno. Se trata de una deliciosa receta hechoaa base de avena, bananas y huevos que no lleva harinas y es una excelente idea para incluso almacenar y tener disponible cuando no deseemos comer unas simples tostadas.