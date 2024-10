21K de LA GACETA: Un participante completó el tramo final de la carrera junto a su perro

Abrazado a su golden retriever, el joven reveló que el nombre del perro está íntimamente vinculado con el mundo del atletismo. “Se llama así por el ultramaratonista David Goggins, que me inspiró a seguir en esto, porque leí un libro de autoayuda que se llama ‘No pueden lastimarme’. Es una autobiografía, que me ayudó a conocerme en otros aspectos que me permitieron crecer como persona y seguir adelante con este deporte”, comentó.