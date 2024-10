21K LA GACETA: “todo tiene su revancha, todo tiene su tiempo”

La runner confesó que no estaba segura de la posición que obtendría en la carrera. Pese a las dificultades que se le presentaron en el trayecto logró dominar el podio. “Una siempre tiene esperanzas de ganar pero no sabía si iba a llegar, se fue dando durante la carrera -explicó-. No vi el reloj nunca, no era mi prioridad; intenté buscar el puesto y me aseguré eso. De aquí en más queda entrenar y plantear nuevos objetivos”.