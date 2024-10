21K de LA GACETA: Viajó desde Buenos Aires junto a sus siete hijos para ser parte de la fiesta

Mariela dijo que aprovechó el circuito de la carrera para poder conocer algunos rincones de la provincia que no pudo visitar por falta de tiempo. “La verdad es que me gustó mucho ir por las calles y ver un poco más de la ciudad. Estoy agradecida de haber podido venir hasta acá para competir; me encantaría poder viajar por las distintas provincias para conocer el país de esta manera, así que cada vez que se presente la oportunidad la voy a aprovechar”, anticipó.