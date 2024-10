21K de LA GACETA: Chavarría, el campeón que estuvo a punto de abandonar

Pocos minutos después, la figura de Viviana Villareal levantaba las manos en la misma línea de meta para convertirse en la primera clasificada de la categoría damas. “Al cabo de seis meses sin correr, volver a hacer lo que me hace feliz, en mi provincia y en una carrera tremenda, me llena de felicidad”, afirmó Viviana con una mirada que brillaba por la emoción de haber alcanzado con creces un objetivo que no mucho tiempo atrás le parecía lejano.