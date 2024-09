Atlético Tucumán: esta vez, los cambios no rindieron el efecto esperado

Belgrano asomaba como un rival que iba a apostar a no perder. El técnico Juan Cruz Real llegó muy cuestionado y una derrota en Tucumán podía significar su salida del “Pirata”. Con ese panorama, Atlético preparó un partido que finalmente no pudo ejecutar. “Pensamos una cosa y se dio así. Pero no lo pudimos resolver en la cancha”, se lamentó Sava al finalizar el duelo.