"Dios quiera que 'Chiqui' Tapia no venga con las manos vacías", dijo Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán

- Creo que hay que tener valentía, no ser cobarde. Si no hubiese tenido la fortaleza física y mental, no hubiese llegado hasta el día de hoy en Atlético. En su momento el mandato era por tres años, luego lo bajaron a dos años de gestión porque los presidentes no lograban estar ni siquiera un año al frente del club. Por eso digo hay que tener coraje. Cuando me pusieron una bandera que era el mayor fracaso de la historia me podría haber ido a mi casa. Pero nosotros no somos así, no hay que aflojarle, hay que ir siempre al frente. Estamos convencidos de lo que queremos y esa es la clave para haber llegado aquí.