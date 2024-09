Volvió "Floricienta": ¿cómo nació la historia de amor entre Florencia Bertotti y Federico Amador?

Ambas parejas se separaron, y Bertotti y Amador formalizaron su relación recién cuando se despidieron de la tira, en marzo del 2010. En una oportunidad, la actriz declaró: “No tenemos una fecha exacta de aniversario. Fue en marzo, ponele. Y hace unos años dijimos ‘somos dos chotos, no puede ser que no sepamos el día’. Y pusimos uno nuevo, pero no me acuerdo cuál es. Somos los dos un desastre en eso”.