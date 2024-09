A qué se dedica el nieto de Cris Morena, Valentín

Además, quien lo ayudó a debutar en karting fue Gustavo Yankelevich: “Yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía que hacer, estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar. La idea de ser piloto la había dejado de lado porque siempre la vi muy lejana y pensaba que no le iba a agarrar nunca el ritmo. Pero mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”.