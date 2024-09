Expo Rural 2024: una pincelada artística entre tractores, conejos y jineteadas

Para muchos, se trata de un pedacito de arte en medio de todo lo campestre. No es que no pueda haber arte en el campo, pero lo que se extrajo de ambientes más tradicionales de la cultura y se ubicó en uno de los salones de la Expo Rural 2024 es verdaderamente una flor en donde no suele haber flores. Es que el Ente Cultural seleccionó piezas de nueve de los aproximadamente 30 museos que posee la provincia en su totalidad y los reunió en la Sociedad Rural, entre conejos y reproductores.