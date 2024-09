El Congreso vuelve a debatir la fórmula de movilidad jubilatoria

Ahora, ante el veto total, las cámaras no tienen plazo para rechazar el veto. El veto se comunica a la Cámara de origen del proyecto, por lo que recayó en Diputados. En este caso será analizado por las comisiones que lo trataron oportunamente, porque requiere que resuelvan para ir al recinto. Que vaya a comisiones, no obstante, no implica que se pueda modificar nada; solo se trata de aceptar el veto, o de insistir.