Terapias génicas cambian la historia de la atrofia muscular espinal

“AME es una enfermedad irreversible, devastadora y rápidamente progresiva”, describió por su parte el neuropediatra Javier Muntadas, jefe de Sección Patología Neuromuscular del Italiano, y explicó que las motoneuronas, que se producen durante el desarrollo feral, no se dividen ni se regeneran. “Una vez que se pierden, no se pueden reemplazar”, describió, con un dejo de dramatismo. Y no es para menos…