Tributos a Creedence e INXS, shows que van más allá de versiones

- Me siento cómodo en lo que hago y siento que me va bien; aquí en la provincia soy pionero en estos tributos, no es una moda para nosotros y lo disfrutamos mucho. No me mareo en pensar que soy más que otros, o menos. Lo disfruto mucho, insisto. Me he volcado a lo que son las bandas comerciales. Me identifico con lo que me gusta y estoy bien con lo que hago. Me gusta cantar y la gente lo recibe bien. Tengo público que me sigue desde hace años.