Lemoine arremetió contra Villarruel por la visita de diputados libertarios a represores en Ezeiza

“A mí durante la campaña me rociaron con nafta unos anarquistas chiflados, hay un juicio que me lo están pateando y le cambiaron la carátula. Estoy caliente por eso. Estaba trabajando, tenía que ir a la Legislatura, y me tiraron con nafta unos enfermos que tenían bombas molotov, que no eran para mí, eran para Victoria claramente. Y yo esperaba que Victoria me dijera: ‘¿Estás bien? ¿Te pasó algo?’. Y nada, ni una palabra”, recordó, en cuanto a esto que ocurrió en septiembre del año pasado.