La dura crítica de Homero Pettinato a Alberto Fernández antes de la filtración del polémico video

En cuanto a la situación actual y las reacciones de los seguidores del presidente Javier Milei, Homero fue tajante: "Si vos festejaste que cerraran el Ministerio de la Mujer, que cierren la línea 144 o que cierren la Comisaría de la Mujer, ahora no me vengas a decir que te dan asco los golpeadores. Realmente no querías hacer nada, no querías sostener políticas que fueran en contra de estos actos de violencia".