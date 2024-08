Conocé qué había dicho Tamara Pettinato cuando apareció en la lista de visitantes a la Quinta de Olivos durante la pandemia

En esa misma línea, Pettinato había insistido en que “una cosa era el enojo”, pero otra distinta era “la violencia”. No obstante, en esa circunstancias le quitó peso a la necesidad de aclarar las cosas porque consideraba que de todas formas sus expresiones no tendrían eco en la opinión pública. “Vi todo el descargo de Flor Peña, dio todas las explicaciones y después la seguían insultando igual, no sé si es necesario salir y hacer un descargo. Me parece que no me corresponde a mi explicar todo”, había dicho durante su participación en el programa radial ¿Y Ahora Quien Podrá Ayudarnos?, conducido por Ernesto Tenembaum.