Tamara Pettinato tomó una drástica decisión tras conocerse su video con Alberto Fernández

En este marco, Beto continuó: "A mi me parece que Alberto estaba intentando leventársela, no sé si pasó algo ahí, para mi no pasó. Tampoco se si pasó en contexto de pandemia". Luego, informó: "Hay quienes dicen que el video lo filtró Fabiola". Sin embargo, el conductor también dejó en claro que "no quería que nada de lo que el diga quedara como si la estuviera justificando" a su compañera.