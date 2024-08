Quién es el ex funcionario kirchnerista que sale con Tamara Pettinatto desde 2023

En una oportunidad, cuando le preguntaron por su relación con el productor Martín Moyano -con quien tuvo a Milo, su hijo de 12 años-, explicó: “Martín es productor de tele, pero cuando lo conocí era canillita. Nunca tuve novios con plata ni me fijé en empresarios. La crianza también influye mucho en quien uno elige como pareja. A mí no me criaron como a Wanda Nara, con el objetivo que busque a un futbolista millonario. En mi entorno siempre hubo gente humilde, por eso siempre salí con chicos así. Martín es así”.