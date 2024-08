A que hora deberíamos cenar y desayunar para evitar la diabetes, según la ciencia

Qué es la diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza adecuadamente, lo que provoca que la glucosa permanezca en la sangre en lugar de ser absorbida por las células. Si no se controla adecuadamente, esta condición puede llevar a complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones.